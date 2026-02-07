中央軍事委員会は北京市内で2月6日午後、北京駐屯部隊の退役幹部を慰問する新春祝賀文芸鑑賞会を開催しました。習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席も舞台を鑑賞し、全軍の退役幹部に向けて春節（旧正月、2026年は2月17日）を祝賀する言葉を贈りました。（提供/CRI）