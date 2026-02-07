７日の夕方、山形県川西町の住宅の敷地内で、７０代の男性が雪に埋もれて死亡しているのが見つかりました。警察は雪害事故の可能性があるとみて調べています。 警察によりますと、７日午後５時すぎ、川西町玉庭の７０代の農業の男性が、自宅敷地内にある小屋の軒下で、雪に埋もれているのを親族が発見しました。 男性とは６日から連絡が取れなくなっていて、心配した親族が７日に様子を見に訪れました。この親族が、一部が雪に埋