「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子スロープスタイル・予選」（７日、リビーニョ・スノーパーク）近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が予選１回目を棄権した。前回北京大会では大会直前の負傷で立てなかったが、今大会も再び直前の負傷で本番の舞台に立てなかった。直前の練習まで行い、スタート地点まで立ったが、苦渋の決断を下した。近藤は１４日の女子ビッグエアにもエントリーしているが、欠場す