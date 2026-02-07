▽アイスホッケー女子１次リーグＢ組ドイツ５―２日本１次リーグ（Ｌ）Ｂ組で、４大会連続出場のアイスホッケー女子日本代表「スマイル・ジャパン」（世界ランク８位）は、ドイツ（同９位）との第２戦で２―５で敗れ、開幕２連勝はならなかった。序盤から体格差があり、スピードも備える相手に押されペースを握れず。第２ピリオドでは２２秒間に連続得点を奪ったが巻き返せなかった。第３戦は９日に地元イタリア（同１８位）と