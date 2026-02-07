山東省臨沂（りんぎ）市平邑（へいゆう）県で収穫した小麦を車に積み込む農家の人。（２０２５年６月１３日撮影、臨沂＝新華社配信）【新華社北京2月7日】中国の2025年の食糧（穀物、豆類、芋類）占有量は1人当たり508.9キロとなり、国際的な安全基準ラインの400キロを大きく上回った。食糧など重要な農産物の供給は豊富で、市場が安定し、備蓄も十分だった。中国共産党中央農村活動指導グループ弁公室の韓文秀（かん・ぶんしゅ