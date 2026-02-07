気象台は、午後11時29分に、大雪警報を魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町に発表 7日23:29時点東部では、8日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■魚津市□大雪警報【発表】積雪8日昼前にかけて警戒・平地6時間最大降雪量25cm■滑川市□大雪警報【発表】積雪8日昼前にかけて警戒・平地