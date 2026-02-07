ベガルタ仙台の18歳FW古屋歩夢が7日、敵地で行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-A第1節・栃木シティ戦(○4-1)で驚きの初ゴールを挙げた。東京都出身の古屋はFC多摩ジュニアユースから仙台ユースを経て、今季トップチームに正式昇格。開幕戦でスタメンに抜擢され、プロデビューを果たした。すると3-1で迎えた後半7分、最前線でロングボールを収め、遠めの位置から右足でループシュート。前に出ていた相手GKの頭上を越えてゴー