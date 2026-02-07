歌手の鈴木亜美さんが7日に自身のX(@AMIAMI5729)を更新し、FC東京のホームゲームに来場したことを報告した。FC東京は同日に味の素スタジアムで行われたJ1百年構想リーグEAST第1節で鹿島アントラーズと対戦。1-1で突入したPK戦を5-4で制し、白星スタートを飾った。鈴木さんは『MIXI Day』の一環として会場を訪れ、ハーフタイムにスペシャルライブを実施。寒空の中、FC東京のユニフォームと白いミニスカートという姿で代表曲『