日々の食事の消化・殺菌のために欠かせない「胃酸」ですが、胃酸の働きが活発化しすぎてしまうと胃の粘膜まで溶かしてしまいます。その主成分は塩酸であり、非常に強力です。 何らかの原因によって胃酸過多になってしまうと、胃粘膜がダメージを負って胸焼け・胃もたれなどの症状を引き起こします。 胃に負担がかかった状態が続けば次第にさまざまな病気につながる危険性もあるため、放置せずに胃酸のバランスを整える処置