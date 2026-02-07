2月7日(土)にファイターズの2軍国頭キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）が行われ、ドラフト1位ルーキー・大川慈英が登板し23球を投げて安打性の当たりを1本も許さないピッチングを魅せると、ドラフト2位ルーキーのエドポロケインやドラフト3位ルーキーの大塚瑠晏も打席に入り、1安打ずつ放ちました。なかでも存在感を示したのはドラフト育成1位ルーキーで江別市出