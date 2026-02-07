Ｊ１福岡は７日、ＭＦ松岡大起（２４）がスロバキア１部スロバン・ブラチスラバに、６月日までの期限付きで移籍すると発表した。鳥栖の下部組織からトップチームに昇格した松岡は、清水でのプレー後にブラジルでの挑戦を経て、２０２４年から２シーズンにわたって福岡で主力として活躍していた。クラブを通じて「ブラジルに移籍し、挑戦した時、サッカー選手として全く試合に出場することができず、自分の価値や存在