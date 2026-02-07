衆院選（8日投開票）の最終日となった7日、東京・二子玉川公園で高市早苗首相が「最後のお願い」を行った。東京5区（世田谷区）で立候補している若宮健嗣氏の応援演説に登壇した。 【写真】演説する高市氏右手はテーピングでぐるぐる巻きだ 聴衆の大歓声に迎えられた高市氏は「日本列島を強く、豊かに、高市早苗でございます」とあいさつ。「これからも働いて、働いて、働いて、働いて、働き…働き抜いてまいります