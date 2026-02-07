ミラノ・コルティナオリンピックは７日、距離スキー女子２０キロ複合が行われ、日本勢で唯一出場した土屋正恵（弘果ク）は５９分５０秒４で３５位だった。フリダ・カールソン（スウェーデン）が５３分４５秒２で金メダルを獲得。土屋正恵「ハードなコースレイアウトで苦しい部分が多かった。自分が思い描いていたような結果ではない。応援してくれる人たちのためにも、次は結果で恩返しできるように頑張りたい」