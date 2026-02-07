伊豆諸島南部では、８日昼過ぎから９日はじめにかけて高波に警戒し、小笠原諸島では９日は高波に注意・警戒してください。東京地方では８日昼前にかけて、伊豆諸島では８日昼前から夜のはじめ頃にかけて、大雪となる所がある見込みです。大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒してください。 ［気象概況］関東甲信地方は８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、伊豆諸島南部では８日は、大しけとなるでしょう。冬型の