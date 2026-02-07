米国・ＷＷＥの?キング・オブ・ストロングスタイル?中邑真輔（４５）が、ＷＷＥタッグ王者タマ・トンガとの１３年８か月ぶりのシングル戦も、卑劣な不法介入をくらって敗れ去った。ソロ・シコア率いる極悪軍「ＭＦＴ」の一員として暴れまわるタマと敵対してきたが、先週のスマックダウンではバックステージで対峙。中邑は１月の「サタデーナイツ・メインイベント」でＡＪスタイルズと?最後?の一騎打ちを行って惜敗を喫しており