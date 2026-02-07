第51回衆議院選挙は8日が投票日です。消費減税を含む経済対策などを主な争点に、高市政権を信任するかが問われることになります。選挙戦最終日、各党の党首らは全国各地で有権者に最後の訴えを行いました。自民党・高市総裁「これからも働いて働いて働いて働いて働いて、働き抜いてまいります。もう、かむようになってまいりました。もっともっと日本を豊かな国に、そして将来への希望がもてる国に、そして、次の世代に自信をもっ