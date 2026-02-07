タレントの安田美沙子（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。息子たちとバスケットボールのBリーグを観戦したことを伝えた。安田は「久々に応援に行くことができましたっ」とBリーグの観戦を満喫するショットを投稿した。また「実はアルバルクにいた頃から、ギブス選手が大好きで。。」と明かし「引退して悲しんでたら。。。まさかの復帰！！しかも大好きな千葉ジェッツ」と喜びを記した。この復帰で「これは絶対見に