女優の木村多江（54）が7日、自身のインスタグラムを更新。華麗なバッティングフォームを披露した。木村は「野球選手ってほんとにすごい、と感動しながら緊張したなあ撮影〜」と、バッティングセンターでバットを手にしたショットや、打席に入って構える姿を披露した。この経験で「野球見る時見るところが変わりました」と明かし「引き続き心も体も健康第一でお過ごしくださいね」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「