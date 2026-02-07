俳優の中野英雄（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。息子で俳優の仲野太賀（32）の幼少期のショットを投稿した。中野は「太賀らしい写真がありました」と、仲野の幼少期の写真を投稿した。写真はモノクロで両手の人差し指を口の端に入れて“イーッ”とする無邪気なショットだった。