近所に住む義母は何かと気にかけてくれて、最初は頼もしく感じていました。でも⋯味噌汁を勝手に味見したり、冷蔵庫の中までチェックされたり…。悪気のない笑顔になかなか断ることができず、自分の家なのに息が詰まってきました…このままではどうにかなってしまいます！＞＞ 【まんが】義母が求める嫁にはなれません！