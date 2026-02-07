■ミラノ・コルティナオリンピック™クロスカントリー女子スキーアスロン（日本時間7日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個クロスカントリー、五輪2大会連続出場の土屋正恵（29・弘果SRC）が初戦のスキーアスロン（前半10?クラシカル、後半10?フリー）に出場し、トップと6分5秒差の35位だった。金メダル