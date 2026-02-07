女子距離複合後半フリーで力走する土屋正恵＝テーゼロ（共同）スキー距離はクラシカル走法とフリー走法で半分ずつ走る7日の女子距離複合（20キロ）で、2大会連続出場の土屋正恵（弘果）は59分50秒4で35位だった。カールソン（スウェーデン）が53分45秒2で優勝した。（共同）女子距離複合で金メダルを獲得したスウェーデンのフリダ・カールソン＝テーゼロ（共同）