テレビ朝日系ドラマ『仮面の忍者 赤影（Masked Ninja AKAKAGE）』で主演を務める佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）と、共演の木村慧人（FANTASTICS）が7日、タイ・バンコクのパラゴンホールで開催された日本ポップカルチャーの祭典「Animonium2026」（2月6日〜8日）のスペシャルステージに登壇した。現地ファンの大歓声に包まれ、熱気あふれるトークで会場を魅了した。【画像】『仮面の忍者 赤影』新たな場面写真同ドラマは横山光