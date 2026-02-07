この2025-26シーズンに移籍市場で最も利益を上げたクラブはどこか。FWアントワーヌ・セメンヨなどを売却したボーンマスの1億3000万ユーロを抑え、選手売却で最も多くの資金を手にしたのはフランスのモナコだ。モナコは昨夏にMFエリーゼ・ベン・セギルを3200万ユーロでレヴァークーゼンへ、DFウィルフリード・シンゴを3077万ユーロでガラタサライへ、FWブリール・エンボロをレンヌへ1300万ユーロなどで売却しているが、今冬にも動き