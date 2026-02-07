今冬の移籍市場でアントワーヌ・セメンヨ、マーク・グエイとピンポイントな補強を成功させたマンチェスター・シティ。2選手ともに複数のクラブが獲得に興味を示していたが、どちらもシティが獲得を決めた。すでにセメンヨは得点を決めて存在感を示しており、グエイもディフェンスリーダーとしてチームを支えている。『THE i PAPER』によると、シティは早くも夏の移籍市場での動きに備えており、ターゲットを絞り込んだようだ。シテ