ミラノ・コルティナオリンピックは７日、フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選で、古賀結那（城北信用金庫）が４２・９０点で１８位となり、上位１２人による決勝進出はならなかった。近藤心音（オリエンタルバイオ）は、公式練習での負傷の影響で棄権した。近藤は五輪２大会連続でスロープスタイルのスタート台に立つことがかなわなかった。５日の公式練習で転倒して左膝靱帯（じんたい）損傷などの大けがを負ってい