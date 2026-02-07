女子スロープスタイル予選を棄権し、引き揚げる近藤心音＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】フリースタイルスキー女子の近藤心音（オリエンタルバイオ）が7日、スロープスタイル予選を棄権した後、取材に応じ、5日の公式練習で左膝の前十字靱帯などを損傷したことを明かし「この2日間で戻しきることができなかった」と説明した。前回の北京大会も練習中に右膝を負傷し、ビッグエアとの2種目を欠場した。5日の練習でジャンプ台