７日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）では、冒頭でミラノ・コルティナ五輪が開幕したことを報じた。コメンテーターとして出演の野村修也弁護士は注目選手を聞かれると、ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）の名前をあげ「やっぱり高梨沙羅さんが前回の競技の時に規定違反で失格になりました。だけれども彼女自身はどうしても次のオリンピックでは日本を背負って