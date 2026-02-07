お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが、７日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。恋愛観の変化を明かした。ゆりやんは「今、好きな人がいる」と恋愛中。「最近は、恋愛心理学のＹｏｕＴｕｂｅばっかり。『追いかけられる女性になるためには』とか『ＬＩＮＥ術』とか見てる」と明かした。今までは「自分が好きやから、付き合ってくれたらええやん！」と思っていたが「やっと最近そういう事は良