衆院選（２月８日投開票）の最終日となった７日、東京・二子玉川公園で高市早苗首相が「最後のお願い」を行った。聴衆の大歓声に迎えられた高市氏は「日本列島を強く、豊かに、高市早苗でございます」とあいさつ。「これからも働いて、働いて、働いて、働いて、働き…働き抜いてまいります。噛むようになってしまいました」と“ネタ”もはさみつつ会場を盛り上げた。「最後のお願い」にありがちな絶叫する場面はなく「２年が