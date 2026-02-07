日本―ドイツ第1ピリオド、先制ゴールを許し肩を落とすGK増原ら＝ミラノ（共同）7日のアイスホッケー女子1次リーグは、世界ランキング下位が入るB組の日本がドイツに2―5で敗れ1勝1敗となった。ドイツも1勝1敗。序盤から失点を重ねて第2ピリオドで0―5となった後、三浦（トヨタシグナス）、輪島（道路建設ペリグリン）が決めて盛り返したが、追いつけなかった。B組でともに初戦勝利のスウェーデンとイタリアが対戦。（共同）