（資料写真）７日午後３時２５分ごろ、藤沢市遠藤の市道で、寒川町小動、会社員の男性（４１）が運転する乗用車が標識柱などに衝突して横転した。男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。藤沢北署によると、現場は片側二車線の直線道路。