お笑いコンビ、爆笑問題が7日、東京・ラインキューブ渋谷で行われた「タイタンライブ30周年記念公演」に出演した。田中裕二（61）は「明日は衆院選挙。太田さんはTBSの選挙特番で大変ですね」。太田光（60）が「この後、TBSに行ってリハーサルです。高市さん、来てくれるかな」とボケると、田中は「来ねえよ。お前の不規則発言のためのリハなんだから」とツッコんだ。田中が「新しい党ができましたね。中道改革連合、テレビで暴