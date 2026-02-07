公式練習で調整する三浦佳生＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート男子で初代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が7日、ミラノの練習リンクで初めて公式練習に臨み、切り札の4回転ループを華麗に決めた。「楽しかった。リンクに五輪マークがあるし、憧れの舞台。本当にわくわくした」と明るい表情だった。10日のショートプログラム（SP）へ「メイン（リンク）で早く滑りたい。気持ちが高ぶってきている」と