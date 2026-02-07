ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は7日の4日目11Rまで予選が行われ、8日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。7R、稲田浩二（41＝兵庫）は最終マークで馬場貴也をかわして3着。得点率6.33の13位で予選を終えた。グランプリ優勝エンジンの77号機を引き当て、初日から注目を集めている。果たして期待値通りの活躍ができているか、と言われたら微妙な現状だ。「悪くないけど周りとそう変わ