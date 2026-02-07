アビスパ福岡は7日、MF松岡大起(24)がスロバン・ブラチスラバ(スロバキア1部)に期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなる。松岡はサガン鳥栖U-18時代に2種登録され、2019年6月に高校3年生でトップチーム昇格。2021年8月に清水エスパルスへ完全移籍し、2023年3月にはグレミオ・ノボリゾンチーノ(ブラジル)へ期限付き移籍した。その後、2024年に福岡へ加入。昨季J1リーグ戦では36試合の出場で1ゴール