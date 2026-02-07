[2.7 J1百年構想EAST第1節 FC東京 1-1(PK5-4) 鹿島 味スタ]引き分けの場合はPK戦で決着をつけるというレギュレーションのJリーグ百年構想リーグ。昨季王者の鹿島アントラーズは前半のうちに退場者を出した後、10人で追いついて引き分けに持ち込んだが、PK戦に敗れて勝ち点1にとどまった。日本代表GK早川友基はPKを止めることができず、悔しいW杯イヤー初陣となった。昨季のはGK史上2人目となるJリーグMVPに輝いた国内屈指の守