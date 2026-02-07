ミラノ・コルティナ冬季五輪は７日、アイスホッケー女子の１次リーグが行われ、Ｂ組の日本代表「スマイルジャパン」（世界ランク８位）は、ドイツ（同９位）に２―５で敗れ、通算成績を１勝１敗とした。第１ピリオド４４秒、日本は正面からのシュートをＧＫがはじいたこぼれ球を押し込まれ、先制を許す。８分４４秒、１３分３秒にも続けて失点し０−３とリードを許す苦しい展開となった。第２ピリオド、２５分２４秒にもＧＫ