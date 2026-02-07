脚本家の三谷幸喜氏が７日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪が開幕したことを放送直前に知ったことを明かす一幕があった。この日の番組冒頭、ともに司会を務める安住紳一郎アナウンサーが「オリンピックですね。今日の朝４時に開会式が行われて中継がありましたけれども。ちょっと私は見られなかったんですが…」と話を振ると「僕ですか？