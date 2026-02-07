卓球アジア・カップ卓球のアジア・カップは中国・海口市で7日に行われた。女子シングルス準々決勝で、世界ランク7位の17歳・張本美和（木下グループ）が、同3位の陳幸同（中国）を4-1で圧倒。衝撃を受けたファンからも賛辞が相次いだ。全日本選手権で一般＆ジュニア、女子ダブルスと混合ダブルスも合わせて史上初の4冠。17歳・張本の勢いが、中国で増している。第3ゲームこそ落としたものの、世界3位に隙を見せずに完勝。X上