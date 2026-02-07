◆ミラノ・コルティナ五輪▽アイスホッケー女子（７日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパン（世界ランク８位）は１次リーグＢ組第２戦でドイツ（同９位）に２―５で敗れ、今大会初黒星を喫した。体格や腕の長さで劣るドイツに惨敗した。第１ピリオド（Ｐ）は開始４４秒で失点し、立て続けに３失点。第２Ｐでも５分２４秒、１０分３０秒にゴールを許し