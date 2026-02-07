ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が7日に行われたが、日本の22歳・近藤心音（オリエンタルバイオ）は直前で棄権した。前回の北京五輪に続き大会直前の負傷が原因となった。気丈にテレビインタビューに臨み、涙ながらに心境を明かした姿に感動の声が続出した。テレビ朝日系のインタビューに応じた近藤。息をはき、決意を込めて口を開いた。「結論からお伝えしてし