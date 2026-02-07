【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）が初めて５万ドルの大台を突破した。２０２４年５月に４万ドル台にのせて以降、史上最速の１年９か月で１万ドルを積み上げた。トランプ米政権の高関税政策で景気の減速が懸念されたが、ＡＩ（人工知能）投資への期待感が追い風となり、株価を押し上げている。トランプ関税でも米景気底堅く６日のダウ平均は、終値が前日比１２０６・９５ドル高の