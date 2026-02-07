◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 2−5 ドイツ（大会2日目/現地7日）5チーム中、上位3チームが準々決勝に進める予選リーグのグループB。前日の初戦でフランスに勝利したアイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”（世界ランク8位）は第2戦でドイツ（世界ランク9位）と対戦しました。しかし第1ピリオドからドイツの猛攻を受ける日本。開始44秒で先制点を許すと、8分44