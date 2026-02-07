東横インは、「東横INN高知」をきょう2月7日に開業し、全都道府県に進出した。客室はシングル113室、デラックスシングル13室、プレミアムプラスルーム10室、エコノミーダブル24室、ダブル11室、ツイン23室、ハリウッドツイン12室、ハートフルシングル2室、ハートフルツイン1室の9タイプ全209室。館内には、最上階に朝食会場を設け、ビュッフェスタイルの「無料元気朝食」を提供するほか、有料駐車場8台を備える。宿泊料金は1泊シン