ブリーラム・ユナイテッドは7日、FWキャスパー・ユンカーを獲得したことを発表した。なお、背番号は「77」を着用する。1994年3月5日生まれのユンカーはデンマーク出身。母国でプロキャリアをスタートさせると、2019年12月に加入したノルウェーのボデ／グリムトでリーグ得点王に輝くと、2021年4月に浦和レッズへ完全移籍。浦和では公式戦62試合の出場で27ゴール3アシストを記録した。2023年からは名古屋グランパスに活躍の場