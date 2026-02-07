半年間限定の特別大会である「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が7日に開幕。RB大宮アルディージャはホームである『NACK5スタジアム大宮』に松本山雅FCを迎えての開幕戦となった。昨シーズンはJ3を戦っていた松本をホームに迎えた大宮。1万1333人が駆けつけ、スタンドは満席に近い状態での一戦となった中、宮沢悠生監督は新戦力のGKトム・グローバー、DF西尾隆矢、MF加藤玄、FW山本桜大を先発で起用。持ち味をそれぞれが発揮し