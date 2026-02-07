２月８日に行われる予定の小倉馬場（１回６日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】雪時々止む・５０％【馬場状態】芝（Ａコース）重〜稍重ダート重〜稍重７日の芝はまだ内目が伸びたが、雪の予報もあり、どう推移するか注意したい。ダートは直線が短く、湿り気がありスピード重視で。芝＝逃げ〇先行◎差し◎追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△※２月８日（日曜）の小倉競馬は降雪による影響で中止となる