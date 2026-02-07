◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦●村田昴（０―３判定）ガブリエル・サンティシマ〇（７日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２９）＝帝拳＝が挑戦者の同級１１位ガブリエル・サンティシマ（２１）＝フィリピン＝に０―３の判定で敗れ、３度目の防衛に失敗。デビュー以来連続ＫＯ勝利は１０で