ミラノ・コルティナオリンピックは７日、第２日の競技が行われ、今大会最初の決勝種目となるアルペンスキー男子滑降が行われ、フラニョ・フォンアルメン（スイス）が１分５１秒６１で優勝し、金メダル第１号となった。地元イタリア選手が２、３位に入った。